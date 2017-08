El Chelsea acaba de anunciar esta tarde un curioso fichaje que es el de Kylian Hazard, hermano de la estrella del primer equipo Eden Hazard, que se integra en el filial de los blues.

Este belga de 22 años desembarca en Stamford Bridge procedente del Ujpest húngaro, y tendrá por tanto la oportunidad de crecer como jugador en la entidad inglesa.

We have today signed Kylian Hazard, who joins up with our development squad...

https://t.co/n5RHUiYUKu pic.twitter.com/rijuXW0aqm

