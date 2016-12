El West Ham sigue buscando un delantero en el mercado para solucionar sus problemas de cara a portería y no se ha olvidado del colombiano, tal y como refleja Mirror. Tras estar cerca de llegar a un acuerdo por su traspaso el pasado verano por una cantidad cercana a los 30 M€, el jugador decidió seguir en el AC Milan pero la situación ha cambiado y busca una salida.

Además, el entrenador de los hammers, Slaven Bilic, no ha negado el interés en Carlos Bacca de cara al mercado invernal: «Bacca fue un objetivo nuestro en verano, pero entonces el acuerdo no se pudo cerrar por algunos flecos y decidió quedarse en el Milan. Él todavía está allí, pero no juega mucho y es algo inusual».