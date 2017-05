«Es algo que no depende de mí, ya veremos que sucede...Yo me siento como parte del proyecto, pero hay que ver si el entrenador y el presidente quieren que me quede. No tengo prisa. Tengo contrato hasta 2019. Soy un jugador del PSG, me siento un parisien. Me encanta la ciudad y sé lo que el club ha hecho por m»í.

Estas declaraciones que recoge el Jornal Du Dimanche son de Marquinhos, central de 22 años del Paris Saint Germain, que suma 40 encuentros esta temporada. Vinculado a clubes como el FC Barcelona, el zaguero no se atreve a dar muchas más pistas sobre su porvenir.