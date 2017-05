Juan C. Navarro

Protagonista de infinidad de rumores durante los últimos meses, el talentoso atacante Wilfried Zaha (24 años) ha optado por hacer oídos sordos a todas las propuestas recibidas y ampliar el contrato que le vincula con el Crystal Palace, escuadra a la que regresó en 2014 tras su decepcionante paso por el Manchester United.

«El Palace está en mi corazón y no creo que la historia haya terminado. He hablado con Steve (Ndr: presidente de los eagles) y creo que todavía tengo más que dar para este club. Los aficionados son increíbles y quiero que hagamos algo más en la Liga el año que viene. Me gustaría dar las gracias al presidente por ser una parte importante de mi viaje y a los dueños por respaldarme y recompensar mi progresión», explicó el futbolista nada más estampar su firma en el documento de cinco años de duración.