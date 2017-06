En el Málaga siguen pendientes del futuro de Sandro, que todavía sigue en el aire. Sin embargo, independientemente de su continuidad o no, desde La Rosaleda tienen la intención de incorporar a dos nuevos delanteros para reforzar la plantilla dirigida por Míchel. Según apunta el diario As, el favorito es Borja Bastón, atacante del Swansea.

El punta, ex del Eibar, no ha gozado del protagonismo esperado en el club galés esta temporada, con solo cuatro titularidades y un único gol en su cuenta particular, frente al arsenal. Desde el club malacitano la intención es la de hacerse con él a través de una cesión, aunque entienden que la operación no será nada fácil debido al gran desembolso que supuso para the jacks el fichaje del delantero español, 18 M€.