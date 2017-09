Juan C. Navarro

Aunque algunos medios han asegurado que ya ha dado el sí quiero a la oferta que provocará su desembarco en el Deportivo de La Coruña el curso que viene, el director deportivo del cuadro gallego, Richard Barral, ha aprovechado su última comparecencia pública para indicar que, por el momento, el charrúa Diego Rolan (cedido en el Málaga por el Girondins de Burdeos) no tiene ningún tipo de vínculo con la entidad.

«Es una rueda de prensa para el mercado de esta temporada, imagina lo que queda para el que viene. No sabemos qué vamos a necesitar. Rolan es un jugador conocido, lo tenemos controlado desde hace unos años, de un Mundial Sub-20. Pertenece al Málaga y en este momento no sabemos lo que va a pasar. Si todavía tiene contrato con el Girondins es imposible que en este momento sea nuestro. Al no ser jugador nuestro puede jugar contra el Deportivo si su entrenador lo considera oportuno», explicó.

Igualmente, se refirió a las evidentes complicaciones que ha arrastrado el definitivo regreso del delantero Lucas Pérez (Arsenal). «No quiero pensar qué pasaría si no llega a venir. Ha sido un fichaje muy complicado, lo teníamos negro, pero a última hora una intervención del presidente desbloqueó la situación y pudo venir. Se mantuvo firme, su primera opción siempre fue el Depor y la del Depor fue Lucas. Ha rechazado ofertas de todo tipo. El mercado ha inflacionado este año de manera desmesurada. El tema Neymar ha provocado una burbuja brutal. Lucas no es barato, pero ha sido mucho menos de lo que se está diciendo. En calidad-precio, bien, es asequible para nuestra economía», indicó.