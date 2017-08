Siguen filtrándose partes de la declaración del pasado lunes que Cristiano Ronaldo hizo en el juzgado. En este caso la Cadena SER acaba de desvelar un extracto en el que el delantero del Real Madrid expresa su deseo de regresar a Inglaterra en un futuro, aunque no da muchas más pistas.

«En Inglaterra nunca tuve problemas, por eso me gustaría volver. Yo tributé siempre, siempre. En Inglaterra y en España. Y siempre tributaré. Como usted sabe, yo no puedo ocultar nada, sería ridículo por mi parte. Soy como un libro abierto. No hay nada más que entrar en Google y de Cristiano sale todo. Por ejemplo, en la revista Forbes sale todo lo que gano», afirmó el portugués.