«Vinicius tiene un futuro brillante por delante» se atreve a afirmar Zé Ricardo, entrenador del Flamengo, equipo dónde juega actualmente Vinícius Jr (16 años), futbolista fichado recientemente por el Real Madrid (por 45 M€). Zé Ricardo conoce a Vinícius desde los 12 años, ya que le ha entrenado en varias de las categorías inferiores del club brasileño y ha sido el que ha empezado a contar con la joya para el primer equipo esta temporada.

«Desde el primer día mostró una capacidad muy grande, no solo técnica, también física. Es un jugador aventajado, muy veloz... consigue reunir velocidad y técnica. Esas son sus principales características. Emocionalmente es muy fuerte. No se viene abajo fácilmente, no se siente presionado con el adversario independientemente de la edad o del tamaño. Todas las veces que subió de categoría no sintió la diferencia.No sólo va a ser importante en el club en el que milite, ya sea en el Flamengo o en el Real Madrid cuando llegue el momento, sino también para el fútbol brasileño y para el fútbol mundial», sentenció el técnico en una entrevista con el diario Marca.