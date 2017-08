«William no jugó porque no podía, ya conocemos que tiene pretendientes en el mercado. Es titular indiscutible en la Selección y me gustaría contar siempre con él. Desgraciadamente los clubes en Portugal no tienen capacidad financiera para retener a sus mejores futbolistas».

El entrenador del Sporting de Portugal, Jorge Jesús, ha admitido con resignación que sabe que William Carvalho acabará marchándose. Sabe que la liga portuguesa no puede competir a nivel financiero con la inglesa y que el West Ham, si quiere, se llevará a su jugador.