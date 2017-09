Juan C. Navarro

Al igual que FC Barcelona o Girona, el Espanyol también se podría ver afectada por una hipotética independencia de Cataluña. En este sentido, el consejero delegado de la entidad blanquiazul, Ramón Robert, se ha mostrado claro al respecto y ha asegurado que ni se plantean otra opción que no sea la de seguir militando en la Liga española.

«No me imagino ninguna competición sin el Espanyol. No nos lo imaginamos, no es algo que entre en nuestros análisis. Lo que tenemos que pensar es en cada partido, en hacer un club sólido, financieramente estable y deportivamente alto», explicó antes de añadir: «Nosotros nos dedicamos al fútbol, bastante trabajo nos lleva cada semana. Los temas políticos son para los políticos. Nosotros nos tenemos que dedicar a lo que nos tenemos que dedicar».