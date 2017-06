De un tiempo a esta parte, los precios de los traspasos se han disparado hasta límites insospechados. Y especialmente en lugares como la Premier League, donde se pagan auténticas barbaridades por futbolistas que después demuestran no estar a la altura. Eso no quiere decir que nuestro protagonista de esta noticia no sea un gran portero.

Pero si nos atenemos a lo que dice la BBC, el Everton va a desembolsar 34 M€ por Jordan Pickford, portero de 23 años del Sunderland. Es verdad que ha dejado muestras de gran nivel en los 32 partidos que ha disputado, pero todavía no es un arquero consagrado y además su equipo ha descendido a la Championship.