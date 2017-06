Pocas horas después de anunciar el desembarco del meta Jordan Pickford, la directiva del Everton daba un nuevo golpe sobre la mesa al confirmar el fichaje de uno de los nuevos talentos del fútbol holandés, el centrocampista Davy Klaassen.

Forjado en la prolífica cantera del Ajax de Ámsterdam, el joven futbolista (24 años) accedió a la primera plantilla en el curso 2011-2012 y desde entonces ha logrado acumular un total de 179 partidos oficiales (55 goles). ¿Podrá mantener su progresión en la Premier League?

