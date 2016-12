El centrocampista francés vive un mal momento en el Manchester United ya que José Mourinho no cuenta con él y tan solo ha podido participar en 8 encuentros en lo que llevamos de temporada. Esta situación ha hecho que varios equipos se interesen en hacerse con sus servicios.

El West Bromwich Albion ha puesto sobre la mesa 21 M€ para fichar a Morgan Schneiderlin, pero, tal y como informa The Sun, el Everton se ha adelantado a los de Tony Pulis ya que Ronald Koeman conoce bien al jugador y ha jugado un papel importante para que el francés recale en los toffees durante el mercado invernal.

Por si fuera poco, hoy en rueda de prensa José Mourinho le ha abierto la puerta: «Morgan es un gran profesional, un chico honesto. Si jugara regularmente le diría que no se fuera a ninguna parte, pero si no juega no se lo puedo decir. Si encuentra algo que le va bien, se podrá ir».