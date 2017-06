Nuevo talento para el Everton. El cuadro de Liverpool acaba de confirmar oficialmente el fichaje del joven futbolista de apenas 20 años Henry Onyekuru, futbolista nigeriano que se convierte en el tercer fichaje de los toffees. Las notables prestaciones ofrecidas por el africano durante el pasado curso en el Eupen (31 partidos, 14 goles) han terminado de decidir a la escuadra inglesa.

Sin embargo, pese a firmar un contrato por las próximas cinco temporadas, el destino del jugador no se encontrará aún en Inglaterra. Y es que el delantero continuará una temporada más en Bélgica defendiendo los colores del Anderlecth, actual campeón.

We've completed the signing of Henry Onyekuru. The 20-year-old will spend 2017/18 on loan @rscanderlecht: https://t.co/MGh2zoptTW pic.twitter.com/RSU0xtEr1w

— Everton (@Everton) 30 de junio de 2017