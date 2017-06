Andrés Iniesta acaba contrato con el FC Barcelona en 2018, pero a diferencia de lo que sucede con Lionel Messi no sabemos si acabará renovando o no. Y es que el manchego, pese a haber dicho en varias ocasiones que quiere acabar su carrera deportiva en el cuadro culé, no las tiene todas consigo.

De acuerdo con el diario Marca, esperará hasta el mes de febrero para conocer cuál es el rol que tiene con Ernesto Valverde. Si Sigue siendo una pieza importante en la entidad catalana estirará ese contrato. Si no se lo pensará y podría terminar optando por un cambio de aires. Ahora tiene 33 años.