Óscar Grau ha sido presentado como nuevo director ejecutivo del FC Barcelona y ha dejado un titular en su intervención: «Si no hay salida no hay entrada», aseguró refiriéndose a cómo afronta el club catalán el mercado de invierno. Una situación vivida ya el pasado mes de enero cuando, por temas de presupuesto, los culés no pudieron cerrar la compra de Nolito.

Además, el CEO del FC Barcelona aseguró que en el club siguen confiando en Aleix Vidal: «Sorprende su poca presencia en el campo pero contamos con él, por eso lo hemos fichado. Esperemos a ver qué pasa porque las notas se dan a final de temporada», por lo que no se espera la salida del futbolista de Tarragona.