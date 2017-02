El central argentino finaliza contrato con el conjunto viola el próximo mes de junio y el club no está por la labor de renovarle: «No hay ningún contacto con la Fiorentina. Hubo dos reuniones en noviembre pero ya no están en contacto conmigo. La renovación de Gonzalo no les importa mucho», aseguró su representante para TuttoMercato.

Además, José Raúl Iglesias ha confirmado que hay varios equipos interesados en incorporar a Gonzalo Rodríguez -se habla de AS Roma o AC Milan-: «En estos días he recibido varias llamadas para comprobar su situación, pero por el momento no hay acuerdo con ningún equipo».