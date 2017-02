El pasado verano Jack Wilshere fue cedido desde el Arsenal al Bournemouth, donde ha participado en 18 encuentros en la presente temporada. El mediocentro de 25 años está teniendo continuidad con los cherries en esta campaña, pero cada vez parece más complicado su regreso al Emirates Stadium.

De acuerdo con The Sun, los gunners no van a renovar el contrato con el inglés, el cual termina en 2018, de manera que el conjunto londinense no va a estirar la estancia de este futbolista. De momento está cedido por una campaña, así que habrá que esperar al verano para ver qué sucede con su futuro.