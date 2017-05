Roman Zozulya lleva sin ficha pero formando parte de la plantilla del Betis desde su frustrada y polémica cesión que no llegó a efectuarse al Rayo Vallecano. El delantero ucraniano tuvo la opción de recalar en el New York Cosmos, pero la opción no convencía ni al club ni al propio jugador, ya que no ganaría nada en lo económico y volvería en julio con la pretemporada empezada.

En Heliópolis tienen claro, más desde la llegada al banquillo de Quique Setién, que no cuenta con él, según recoge ABC de Sevilla. De este modo, ya le buscan una salida que desvincule a Zozulya de forma definitiva del club verdiblanco.