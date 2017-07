El Getafe busca reforzar su defensa con Álvaro Tejero, según afirma el diario AS. El jugador del Castilla, que ya ha debutado con el Real Madrid, es del gusto de José Bordalás y el club azulón ya ha preguntado por él. No obstante, Zinedine Zidane, que conoce bien al joven defensa de su etapa en el Castilla, pretende llevárselo a la pretemporada. El Getafe no tira la toalla e intentará hacerse con sus servicios en los próximos días.

El lateral de 20 años es un jugador polivalente que puede ocupar cualquier posición en la defensa, lo que lo convierte en un jugador interesante. Zidane ya lo ha convocado en alguna ocasión cuando se ha visto con una defensa mermada por las lesiones. Ha jugado en Liga contra el Deportivo de la Coruña, contra el Legia en Champions y contra la Cultural Leonesa en Copa del Rey.