El Girona FC se ha puesto en contacto con Carlos Clerc para intentar contratarle de cara a la próxima temporada, según el diario AS. El futbolista, que pertenece al CA Osasuna quiere seguir compitiendo en primera y vería con buenos ojos volver al que fue su equipo la semana pasada, pero no quiere declararse en rebeldía. No obstante, el Osasuna ha accedido a negociar por Clerc, pero pide un traspaso y no una cesión, por lo que el Girona tendrá que pagar si quiere llevarse a Carlos Clerc consigo a Primera División.

El jugador llegó a disputar hasta 25 encuentros en Primera y la experiencia adquirida hace que muchos equipos de la categoría se hayan fijado en él, como el Getafe. En caso de producirse un traspaso, el Espanyol recibiría un diez por ciento de la operación.