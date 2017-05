Eliaquim Mangala fue el pasado verano cedido al Valencia al no tener oportunidades para jugar en el Manchester City de Pep Guardiola. Sus números no han sido malos, con 30 encuentros jugados (2 goles) pero el francés no será comprado por el cuadro che y regresará a la disciplina del equipo francés.

Ahora Plaza Deportiva afirma que el Galatasaray se mantiene como principal candidato para hacerse con los servicios de este zaguero. El club turco quiere incorporarlo a sus filas para que pueda mejorar su defensa de cara a la siguiente campaña.