Burgui afirmaba hace unos días que no descartaba seguir la temporada que viene en el Sporting de Gijón siempre que Rubi continuase. Obviamente el extremo que pertenece al Real Madrid tiene también otras propuestas para definir su futuro, teniendo en cuenta que su regreso al cuadro blanco parece imposible.

Ahora ha hablado para la Cadena Cope sobre el Real Betis, que también lo seguiría: «El Betis es un histórico y un buen equipo. ¿Interés de Torrecilla? Yo no sé nada, estoy desconectado con mis amigos y mi familia y no sé nada. Sé que había cosas por ahí, pero no te puedo asegurar nada. Me queda un año de contrato con el Real Madrid e imagino que me cederán, así que ya veremos».