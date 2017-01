«De momento no sé nada, lo mismo que vosotros, estamos a la expectativa. Sé que hay interés del Betis, estoy muy, muy halagado por ello, pero estoy a la expectativa, a ver qué pasa. Aún quedan 11 ó 12 días y no doy nada por cerrado. Hace tiempo que me pica el gusanillo de volver a la Liga española porque allí prácticamente no jugué, sólo cinco partidos con el primer equipo del Barça. Pero no he tenido la regularidad o continuidad en un equipo para disfrutar de esta Liga».

Así hablaba en las últimas horas Marc Muniesa sobre su situación, en declaraciones a Onda Cero, ya que el defensa del Stoke City fue cuestionado por esta emisora acerca de los rumores que lo han situado en la órbita del Real Betis. El jugador de 24 años apenas suma 6 partidos esta campaña y está abierto a volver a la Liga, como su compañero Bojan.

«Cuando un jugador no juega... Para ser feliz hay que jugar. Bojan y yo estamos en una situación en la que ninguno de los dos estamos disputando los minutos que nos gustaría y hay que buscar la mejor solución para todos», dijo Muniesa. Aunque en el caso del delantero, el entrenador de los potters ayer descartó su salida en rueda de prensa.