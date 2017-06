Mario Lemina entra en todas las quinielas que se hacen de jugadores que este verano podrían abandonar la disciplina de la Juventus de Turín. El gabonés de 23 años ha sido relacionado ya con varios equipos y entre ellos el Valencia, aunque ahora acaba de hablar de otro club español también, además del cuadro che.

Se trata del Sevilla, sobre el que hace estas declaraciones de las que se hace eco Estadio Deportivo: «Quiero jugar más y demostrar de lo que soy capaz. ¿Sevilla y Valencia? Son clubes con un nombre y una historia. Hay nuevos proyectos, vamos a ver. También estoy coqueteando con Arsenal o Watford. El Lyon no creo que me interese y volver al Marsella no es una buena idea».