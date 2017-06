Recién ascendido a la Premier League, el Huddersfield Town ya comienza a agitar el mercado para reforzarse, de modo que este club acaba de anunciar un importante fichaje.

Se trata de Laurent Depoitre, atacante de 28 años de nacionalidad belga que procede del Oporto, y que firma con los Terriers por dos temporadas.

CONFIRMED: @laudepoitre has officially completed his transfer to #htafc from @FCPorto for a club record fee! https://t.co/3WwjexMDQE (DTS) pic.twitter.com/mfw0Q2hXCS

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 23 de junio de 2017