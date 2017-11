Eric Abidal ha hablado en las últimas horas sobre Pep Guardiola, ahora entrenador del Manchester City pero que fue su técnico en el FC Barcelona, en declaraciones a la emisora Europe1: «Es un entrenador con una gran clase. Aprendía todos los días de él y recuerdo lo meticuloso que era Guardiola en su día a día: Es la exigencia de un gran nivel. Hacíamos un trabajo de grupo y todo el mundo debía actuar según lo planeado, sin fisuras».

Aunque sin duda lo más llamativo es que ha relatado un incidente que tuvo con el de Santpedor del que nada se sabía hasta ahora: «Al inicio fue complicado. Yo ya era padre de familia y estábamos en un stage de preparación de Estados Unidos. Guardiola se acercó y me echó en cara no hablar español y hablar siempre en francés con Thierry Henry. Yo le dije que “no me hables así que no soy un niño y dos si yo no puedo hablar en francés con Henry porque los catalanes hablan en catalán entre sí”. A partir de ahí la discusión fue a más y el tono subió. Hasta tuve que ir a ver el presidente para explicárselo».