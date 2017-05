Autor de 11 goles en 42 encuentros en la presente temporada con el Inter de Milán, es Ivan Perisic uno de los grandes baluartes del cuadro nerazzurro. El croata de 28 años es uno de los grandes objetivos del Manchester United para el curso que viene, y desde el combinado lombardo su director deportivo lo ha confirmado ahora.

«Se ha dicho que ya está hecho, pero no hay nada hecho. Hay interés pero no hemos decidido nada», ha explicado Piero Ausilio, director deportivo del club italiano. Se habla de un acuerdo entre el balcánico y los diablos rojos, pero también que la entidad transalpina no quiere dejarlo salir por menos de 55 M€.