Anthony Martial no fue convocado por el técnico portugués para el último encuentro frente al Stoke City ya que «No se sentía bien», según el entrenador de los red devils. Una afirmación que Daily Mail ha desmentido y ha asegurado que el francés se encontraba en perfectas condiciones para disputar el partido.

José Mourinho no quedó contento con la actuación de Anthony Martial frente al Liverpool y por eso no decidió convocarle, lo que ha hecho que el francés no esté a gusto con el portugués. Una situación que no cambia su futuro a corto plazo pero que si no se arregla puede hacer que el futbolista salga del Manchester United el próximo verano.