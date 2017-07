Mauro Dos Santos no ha renovado su contrato con la SD Eibar y está cerca de firmar por el CD Leganés. El conjunto pepinero y el jugador habían llegado a un acuerdo hace algunas semanas, según afirma el diario AS. No obstante, la cosa había quedado estancada ya que el Leganés prefería hacerse con Pablo Insua, jugador que acabó firmando por el Schalke 04. Tras el fichaje frustrado, se reactiva la opción de Dos Santos.

No obstante, el conjunto de Madrid no es el único interesado en el defensa, ya que el Sporting de Gijón también lo quería, según afirma La Voz de Asturias. El equipo de Asier Garitano ha decidido dar un paso adelante en las negociaciones para que otro equipo no se lleve al ex del Eibar.