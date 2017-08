El Leganés se lanzará con todo a por Rubén Peña, afirma Marca. Es un jugador que ya estaba en la agenda pepinera y, tras la contratación de Ezequiel Muñoz, centrarán sus esfuerzos en contratar al futbolista que actualmente milita en la SD Eibar.

La respuesta del conjunto armero es firme: Rubén Peña no se vende. Ha sido un jugador importante para Mendilibar y el técnico del Eibar aún cuenta con él. Aseguran que no saldrá si el equipo que lo quiera no paga su cláusula de rescisión, que es de casi 10 M€.