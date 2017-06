Adalberto Peñaranda e Iván, el ’Pichu’, Cuéllar, son dos nombres que se barajan en la cúpula del Leganés de cara a reforzar la plantilla para la temporada que viene. En el caso de Peñaranda, no cuenta para Míchel en el Málaga. El delantero venezolano no ha terminado de convencer en su cesión en el Watford, a lo que hay que sumar el no haber conseguido el permiso de trabajo por parte de la Premier League, en dónde aún le quedaba un año más de cesión. El málaga buscará rescindir el contrato del punta vino tinto y llegaría libre al club pepinero.

En la portería, el Leganés tiene cierta urgencia, ya que ahora mismo no tiene ninguno en su plantilla. Cuéllar gusta mucho en Butarque, pero su ficha es una de las más altas (casi 1 M€) del Sporting de Gijón, club con el que tiene todavía contrato y sería necesario hacer un desembolso por su traspaso. A todo ello hay que sumarle la edad del meta asturiano, 33 años. Su fichaje supondrá un proceso a piori complicado para los pepineros.