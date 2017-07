Nano Mesa ha manifestado su voluntad de no continuar en la SD Eibar debido al poco protagonismo que ha tenido. Además ha confesado que quiere volver a su antiguo club, el CD Tenerife. El problema reside en que el Eibar no está dispuesto a dejarle marchar a cualquier precio y el Tenerife no puede hacer frente a las exigencias económicas del club de Ipurúa.

En esta tesitura entra en juego el CD Leganés, quien ha mostrado interés por el atacante canario, según el diario Marca. Además el conjunto madrileño le ofrece la oportunidad de seguir compitiendo en primera. Nano quiere marcharse antes de que comience la pretemporada del Eibar.