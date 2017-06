A grandes males, grandes remedios. Mientras se disparan las especulaciones acerca de la posible salida de varias de sus piezas más importantes durante el presente mercado estival (casos de Mahrez, Schmeichel o Vardy, por citar algunos), el Leicester acaba de confirmar una flamante incorporación.

Se trata de un zaguero. Concretamente, se trata de Harry Maguire, futbolista de 24 años que ha defendido los colores del descendido Hull City durante el pasado curso (29 partidos de Premier League, 2 goles, 2 asistencias) y firma por las próximas cinco temporadas. El coste de la operación no se ha desvelado.

15 de junio de 2017