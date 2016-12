Los foxes lo están pasando mal esta temporada en la Premier League. En gran parte porque la pérdida de N’Golo Kanté les ha hecho mucho daño y no han conseguido encontrar un sustituto de garantías. El fichaje estival, Nampalys Mendy, se lesionó a finales de agosto y no ha podido adaptarse al equipo, por lo que el Leicester ha buscado una solución en Bélgica.

Ndidi, centrocampista del Genk, se pondrá a las órdenes de Claudio Ranieri en el mes de enero previo pago de 18 M€. El jugador nigeriano ha sido uno de los más destacados en la Jupiter Pro League y se ha ganado una oportunidad en Inglaterra: Este ha sido mi último partido con el Genk, aseguró el jugador tras la victoria de su equipo sobre el Gent el pasado martes.

Team mate Leon Bailey with another confirmation. £15m deal was already done at the beginning of December. #lcfc pic.twitter.com/ajN6mws8F1

— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) 27 de diciembre de 2016