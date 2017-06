Ya se venía rumoreado que Craig Shakespeare iba a continuar al frente del Leicester City la temporada que viene, tras haber tomado las riendas del equipo cuando Claudio Ranieri fue despedido hace meses.

Ahora el cuadro de los foxes ha confirmado esa continuidad del preparador, que ha firmado un contrato de tres temporadas con los campeones de la Premier League de 2016.

BREAKING: #lcfc confirm the appointment of Craig Shakespeare as First Team Manager: https://t.co/Ub4u9YqsnZ pic.twitter.com/LcGHppvsuR

— Leicester City (@LCFC) 8 de junio de 2017