No van bien las cosas este año para el Leicester City, que marcha nada menos que decimosexto en la clasificación de la Premier League. Los foxes no terminan de tener suerte en sus resultados y por ello se ha rumoreado que los británicos podrían plantearse prescindir de Claudio Ranieri, su héroe la temporada pasada.

De ahí que ahora los campeones de la Premier League hayan emitido un comunicado para ratificar a su entrenador en el banquillo y acabar con cualquier tipo de especulación: «El club está y estará con el entrenador y sus jugadores, estamos todos concentrados en nuestro objetivo».

CLUB STATEMENT: #lcfc would like to make absolutely clear its unwavering support for Claudio Ranieri: https://t.co/N4fqYbMlfT pic.twitter.com/CENZOZgCDW

— Leicester City (@LCFC) 7 de febrero de 2017