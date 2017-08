El Liverpool ha confirmado a través de sus redes sociales la llegada de Naby Keita a su entidad. No obstante, no se producirá hasta el 1 de julio de 2018. Los ingleses tienen un acuerdo con el RB Leipzig para que el futbolista se mantenga un año más en Alemania y luego se una al proyecto de Jurgen Klopp.

«Estoy encantado de que se haya llegado a un acuerdo que me permita unirme al Liverpool Football Club el próximo verano, cuando me convertiré en parte de un proyecto que me excita mucho», ha afirmado el futbolista, que también quiso dejar patente que «mi compromiso con RBL sigue siendo absoluto para el resto de mi tiempo en el club».