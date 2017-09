«Ayer, después de semanas de ofertas y conversaciones el Liverpool nos puso precio a un jugador que queríamos. Un precio de 200 M€ y decidimos que no lo hacíamos. Y eso es una prueba de esta nueva forma de entender el fútbol. Este club y esta junta no entrará en esta nueva forma de entender el fútbol. Confiamos en que los organismos internacionales entren en esta materia. Tenemos el mejor equipo que se puede tener en unas condiciones dentro de la responsabilidad. Agradecemos el esfuerzo que ha hecho el jugador para venir, pero ya no podemos hacer nada más».

Así hablaba hace unas horas Albert Soler sobre el motivo por el cual se rompieron las negociaciones entre el FC Barcelona y Liverpool por Philippe Coutinho ayer. Pero los reds acaban de desmentir la información a As, afirmando que es falso porque jamás pusieron precio al jugador. El lío está servido.