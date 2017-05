Se confirma esta tarde otro secreto a voces en Inglaterra, como es el fichaje de Dominic Solanke por parte del Liverpool inglés. Y es que esta joya de 19 años deja el Chelsea para integrarse en el combinado de los reds.

Lo hará desde el 1 de julio, cuando haya expirado su contrato con la entidad londinense y sea por tanto libre para cambiar de aires. De forma que se convierte en una gran apuesta de futuro para la escuadra de Anfield.

#LFC have agreed terms to sign Dominic Solanke, who will officially join the club on July 1.

Read the full story: https://t.co/QOtjzLrQOJ pic.twitter.com/7LtDj52zPH

— Liverpool FC (@LFC) 30 de mayo de 2017