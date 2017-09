En su última rueda de prensa, el director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, ha reconocido que el club andaluz dispone de una ficha libre y del dinero suficiente para poder reclutar a un nuevo futbolista en cuanto el mercado vuelva a abrir sus puertas.

«Todo está planificado, también para el mercado invernal. Hay una ficha libre y hay un margen salarial para fichar en invierno. No se planteó fichar a nadie más a final de agosto, teníamos lo del delantero, te hablo a nivel general. Si me hablas de nombres, por los que han salido, como Samu o Amrabat, eran perfiles más de extremos, aunque pudieran jugar puntualmente de delantero. ¿Fichar algún jugador en paro? No nos planteamos nada, porque no creemos que haya ningún jugador en paro que pueda venir», explicó.

Igualmente, el directivo se refirió al pésimo arranque de curso de la escuadra (0 puntos después de tres jornadas de Liga) y señaló que el actual técnico del primer equipo, Michel, cuenta con el pleno respaldo de la directiva. «Hay que trabajar con lo que tenemos, con el máximo rendimiento. Quiero mostrar mi total apoyo a Míchel, porque sé que tiene la capacidad para sacar esto adelante. Para mí, el míster tiene todo mi apoyo, es el hombre más capaz, conoce al grupo, lo tiene motivado, el grupo está con él. Es el entrenador ideal para salir de la situación, dará con la tecla. No hay mejor persona que él. Yo con el jeque no he hablado de este tema, para mí tiene mi apoyo. A veces la distancia dificulta la comunicación del jeque con el entrenador, pero sigue existiendo con el club», aseveró.