«El Manchester United tiene dinero, debería ir a por ellos. Los dos son grandes jugadores. Pero no creo que sean comparables, son diferentes futbolistas. Gareth podía jugar en cualquier parte de la delantera. Sería efectivo en cualquier lugar, desde la derecha hasta la izquierda o en el centro. Griezmann obviamente jugaría de nueve, pero en este momento podría ser demasiado pronto. Ibrahimovic está cumpliendo con goles».

Estas declaraciones que recoge el diario As corresponden a Rio Ferdinand, ex jugador y leyenda del Manchester United. El central inglés no ha dudado en recomendar a su escuadra los fichajes de Gareth Bale y Antoine Griezmann para la siguiente temporada.