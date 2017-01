El extremo holandés quiere salir de Old Trafford ya que no cuenta para José Mourinho y esta situación no va a cambiar. Esto ha hecho que varios equipos como Everton, Olympique de Lyon, Niza o Inter de Milán se interesen en él y, tal y como informa Daily Mail, el equipo inglés ya le ha puesto precio a Memphis Depay.

El Manchester United ha tasado al holandés en 17 M€, casi la mitad de lo que pagó por él al PSV en verano de 2015. Además, el club que se haga con sus servicios tendrá que hacerse cargo del sueldo de Memphis Depay que asciende hasta los 115.000 € semanales, unas cifras que no ponen fácil su salida.