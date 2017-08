Convertido en uno de los futbolistas más deseados del panorama internacional merced al espectacular nivel que viene exhibiendo en las filas de un Real Madrid donde ha terminado por convertirse en pieza clave, el centrocampista malagueño Isco fue elegido mejor jugador de la Supercopa de Europa ante el Manchester United.

Autor del segundo tanto del partido con el que los blancos dejaban prácticamente resuelto el título, el futuro del internacional español podría haber sido bien distinto. Así lo destaca ESPN, fuente según la cual el cuadro de Old Trafford rechazó la posibilidad de cerrar su fichaje en 2014. El motivo no es otro que el tamaño de su cabeza. El motivo que adujeron los ojeadores para abordar la incorporación del andaluz fue que «Es bueno, pero no es suficientemente rápido y su cabeza es demasiado grande para su cuerpo».