Los red devils han cedido a Sam Johnstone al Aston Villa hasta el final de temporada y José Mourinho ha decidido recuperar a Joel Pereira de su préstamo en el Belenenses, donde se había asentado como el guardameta titular del equipo portugués.

El Manchester United cuenta con David de Gea y Sergio Romero en sus filas pero han decidido volver a contar con el guardameta portugués para disponer de tres porteros de garantías.

.@SamJohnstone50 joins Aston Villa on loan until the end of the season and @ElgatoPereira1 returns to #MUFC after a spell with Belenenses. pic.twitter.com/Ox4MITBw9P

— Manchester United (@ManUtd) 5 de enero de 2017