Cedido el pasado curso en las filas del Sevilla, el centrocampista argentino Matías Kranevitter regresa ahora al Atlético de Madrid. Lo hace con el claro objetivo de hacerse con un hueco en el equipo colchonero. Sin embargo, el jugador no lo tendrá nada fácil a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Esto ha provocado, evidentemente, que vuelva a hablarse de un posible cambio de aires para el jugador de 24 años.

Se trata de una posibilidad que el propio futbolista no ve con malos ojos. Así, en declaraciones a ESPN, el mediocentro destacó que «Si no juego en Atlético de Madrid tendré que buscar opciones donde jugar. River es una, o si no en otro lado. Lo importante es jugar. En River siempre fui feliz. Fue muy difícil irme de River. Lo que tengo en mente ahora es volver al Atlético de Madrid. Sueño con triunfar en Europa. Es lo que soñamos todos los futbolistas desde chiquitos, en pocos días tengo pretemporada con el Atlético».