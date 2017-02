La directiva del Middlesbrough aprovechó las últimas horas del mercado de invierno para cerrar el fichaje de un futbolista que intentará mejorar la competitividad de la parcela ancha, el argelino Adlene Guedioura.

El experimentado centrocampista, de 31 años, aterriza en Riverside tras una larga carrera profesional en la que ha tenido la oportunidad de defender clubes tan variopintos como Sedan, Creteil, KV Kortrijk, Charleroi, Wolverhampton, Nottingham Forest, Crystal Palace o Watford. Firma por lo que resta de temporada y dos más.

CONFIRMED | #Boro have completed the signing of Adlene Guedioura from @WatfordFC!

31 de enero de 2017