En 2014 Toni Kroos cambiaba el Bayern Múnich por el Real Madrid, equipo donde ha jugado a un gran nivel en las tres últimas temporadas. El alemán salió del Bayern Múnich un año antes de que acabara su contrato, y ahora ha sido su amigo Stefan Reinartz el que ha desvelado los motivos en declaraciones a Die Welt.

«El Bayern no hizo suficiente esfuerzo por mantenerle. El City y el United también le querían y el Madrid les venció fichándole por 25 M€. Toni se sentía infravalorado por el Bayern. Él es amigo mío y conozco toda la historia. Le ofrecieron un nuevo contrato, pero él sabía lo que estaba ganando Gotze, que tiene más o menos la edad que él, y quiso que le pagaran más. El Bayern no le quiso dar 10 M€. Rummenigge dijo a Toni que no le pagarían 10 M€, porque no era un jugador de clase mundial. Toni no va a los sitios por dinero. Él necesita la confianza de otras personas. Sabía que era un jugador de clase mundial y no se lo reconocieron, por eso se fue», afirmó el jugador.