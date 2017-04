El pasado verano el Manchester United reforzaba su defensa fichando a Eric Bailly procedente del Villarreal, y se ha convertido en pieza importante del club de los diablos rojos. El marfileño de 23 años ha participado en 30 encuentros esta campaña, y ahora ha admitido que podría haber ido al Manchester City pero José Mourinho le convenció.

«Estuve en Costa de Marfil de vacaciones y vi la llamada de un número de Portugal. Al principio se presentó y no le creía. Antes de ir al Manchester United el City me quiso. Sentí que Mourinho realmente me quería realmente, el FC Barcelona también preguntaba por mí pero fue él el que más apostó», afirmó el defensa en palabras al Daily Mirror.