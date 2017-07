José Mourinho y el Manchester United llevaban tiempo buscando un delantero que supliese a Zlatan Ibrahimovic antes de decantarse por Romelu Lukaku. A parte de Álvaro Morata o Andrea Belotti, también gustaba Alexandre Lacazette, quién finalmente fue descartado por el equipo de ojeadores.

Una fuente del club ha confirmado a Express que «Lacazette era seguido porque era uno de los mejores goleadores del fútbol francés, pero muchos de sus tantos fueron de penalti (10 de 27)». El informe decía que «al final, no se le tuvo en cuenta porque no tenía resistencia ni impacto físico y no era un gran jugador». Finalmente el United se decantó por Lukaku, un jugador que sí que destaca por su resistencia e impacto físico, además de por sus goles.